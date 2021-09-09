Şeyma Subaşı Geri Gelmemek Üzere Gidiyor!

Sosyal medya da yaptığı paylaşımla gündem olan Şeyma Subaşı Kovulmalara dayanamadı...

MAGAZİN 09.09.2021, 11:25 09.09.2021, 11:25
Şeyma Subaşı Geri Gelmemek Üzere Gidiyor!

Sosyal medya da yaptığı paylaşımlarla gündem olan Şeyma Subaşı Kovulmalara dayanamadı...

Orman yangınları olduğu dönemlerde bodruma tatile gelen Şeyma Subaşı o dönemlerde sosyal medya ppaylaşımlarına ara vermemiş ve bir çok kişinin hedefi haline gelmişti.

Sosyal medya takipçileri tarafında eleştirilen Şeyma Subaşı aynı zamanda Deniz Akkaya gibi ünlü isimler tarafından da eleştirildi.

Sevgilisi Meedo'yu aile yemeğine davet eden  Şeyma Subaşı güzel bir aile yemeğine oturmuşlardır. O günden kalan fotoğraflar ve  Şeyma Subaşı'nın annesinin damadı önünde yaptığı dans gündeme bomba gibi düşmüştü. 

Mısırlı milyarder olan  Meedo olarak bildiğimiz  Şeyma Subaşı'nın  sevgilisi geçtiğimiz dönemlerde türkiyeye  gelerek ailesiyle tanıştı. Antalya, Bodrum ve daha birçok il, ilçelerin yandığı zaman tatil paylaşımlarına ara vermeyen ve üstelik bu paylaşımları Bodrum'da ki tekne tatilinde yapan  Şeyma Subaşı birçok takipçisi tarafından ''Ülkeden git'' yorumunu almıştır.

Hem takipçileri hem de ünlü isimlerden tepki gören  Şeyma Subaşı paylaşımlarını ingilizce yaparak ta baya bi tepki gördü! İngilizce yaptığı paylaşımlardan sonra ''Sen Türk değilsin artık'' yorumlarını almıştır.

Türkiye'yi terketti idaaları ortaya atılan  Şeyma Subaşı bir daha gelir mi bilinmiyor.

#şeyma subaşı
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