Şeyma Subaşı gelinlik provasına başladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşkı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsalossi'de bulan Şeyma Subaşı, şu sıralar düğün hazırlıklarıyla uğraşıyor.

İkinci kez gelin olmaya hazırlanan Subaşı, prova anından fotoğraf yayınladı.

Fas'ta gelin olacak

Türkiye'de evlenmeyeceğini söyleyen Şeyma Subaşı'nın nerede evleneceği merak konusu olmuştu. Çıkan bazı haberlere göre çiftin, Fas'ın Marakeş şehrinde evlenecekleri duyurulmuştu.

Provadan fotoğraflarını paylaşan Subaşı duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hayal bile edemezsiniz"

"Bugün gelinlik seçiminde ilk adımı attım. Şu anda hayatımın çok heyecan verici bir dönemindeyim, hayal bile edemezsiniz."

Ensonhaber