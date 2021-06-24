Şeyma Subaşı bebeğini düşürdü mü? Şeyma Subaşı bebeğini aldırdı mı? Şeyma Subaşı'nın bebeği neden düştü?

Gayrimeşru hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda Mısırlı Mohammed Al Saloussi'nin kendisine aldığı ve üzerinde "Sevgilimin malıyım" yazan bir tişört giymiş ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Şeyma Subaşı geçtiğimiz haftalarda metres hayatı yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin evlilik teklifini kabul edip “Evet” yanıtını vermişti.

Sosyal medyada Şeyma Subaşı’nın gayri meşru bir şekilde hamile kaldığına ilişkin paylaşımlar yapılmış, Subaşı da bu paylaşımları doğrulayarak hamile olduğunu bildirmişti.

Şeyma Subaşı bebeğini düşürdü mü?

Magazin medyasının ‘ünlü’ etiketiyle pazarladığı Şeyma Subaşı, "Yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı. Şeyma Subaşı’nın gayri meşru ilişkileri nedeniyle özellikle de gençlere kötü örnek olduğu için her daim eleştirilmekte.yeniakit