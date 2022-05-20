Serenay Sarıkaya kapandı

Ekranların en beğenilen güzellerinden Serenay Sarıkaya, bugün reklam yüzü olduğu bir giyim markasının lansmanına katıldı.

Başını örttü

Sosyal medya hesabı Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, lansmandaki tarzıyla ve dansıyla adından söz ettirdi.

Jean takım giydi

Lansmanda mavi bir büstiyer ve onun takımı olan mini eteğiyle boy gösteren Sarıkaya, başını da taşlarla yaptırdığı başörtüyü andıran bir örtüyle kapattı.

Güzel oyuncunun tarzı takipçilerini ikiye böldü. Sarıkaya'yı beğenen kadar beğenmeyen de oldu.