Seren Serengil'in durumu nasıl? Seren Serengil ameliyata alındı!

Seren Serengil son zamanlarda hastalığıyla gündemde. Evde serumla hayatını geçirmeye çalışan sanatçı ameliyata alındı.

Seren Serengil ameliyata alındı!

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanmıştı.

43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah ameliyata alındı. Ameliyat öncesi bir veda videosu da çeken Serengil, helallik istedi ve riskli bir ameliyata girdiğini söyledi.

Serengil, "İnşallah her şey yolunda gidecek. Birazdan ameliyata alınacağım. İnşallah sağ salim çıkıp, ben yine bir yolunu bulup geleceğim. Ama olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat, organlar içeride yapışmış olabilir diyorlar." dedi