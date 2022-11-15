Seren Serengil: Hadise'nin Reza Zarrab ile fotoğrafları var

Seren Serengil Hadise ve Reza Zarrab hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu. İkili arasında geçen mesajları okuduğunu dile getiren Serengil Hadise ve Reza Zarrab konusunu tekrar gündeme getirdi.

"Mesajları okudum"

Serengil ikili hakkında yaptığı konuşmada, "Ebru Gündeş ve Hadise'nin birlikte çalıştığı dönem Hadise ve Reza Zarrab'ın arasında aşk vardı. Ben o mesajları okudum, yetinmedim Reza'nın avukatını aradım avukat, evet dedi. Ben söz verdiğim için burada söylemedim" dedi.

"Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilim"

Hadise hakkında konuşulan konu hakkında, "Sözlerimden dolayı kimseye hesap vermek zorunda değilim. Şimdi ben bir şeyler söylerim ama manşet olmaya hiç niyetim yok" dedi.

"Böyle bir fotoğraf yok desin"

Seren Serengil gördüğü fotoğraf hakkında yaptığı konuşmada ise," Hadise desin ki mesela.. Reza ile fotoğrafım yok. Kız kardeşim bizim fotoğraflarımızı çekmedi. Kayalıklarda böyle bir fotoğrafımız yok desin mesela. Bunları söyleyebilir" diye konuştu.