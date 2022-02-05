Seren Serengil'den kötü haber!

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla vurularak öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Ece Erken hakkında üzücü açıklamalar yaptı. Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Söylemezsem Olmaz canlı yayınında yakın dostu Ece Erken'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yapan Seren Serengil yeni iddialarda bulundu.

"ÇOK FAZLA İLAÇ İÇİYOR

Daha önce çok fazla ilaç içtiğini ve doktorun Erken'i uyardığını dile getiren Seren Serengil yeni açıklamalarda bulundu.

"O EVDEN UZAKLAŞMALI"

Erken, "Allah sabrını verecek yapılacak bir şey yok. Ece biraz oğlunu alıp evden uzaklaşmalı. O evde anıları var. Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum.

İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor. Annesi kıyameti kopartıyor. Çok zor ve kötü vaziyette" ifadelerini kullandı.

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