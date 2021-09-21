Sercan Yıldırım nişanlandı mı? Sercan Yıldırım kiminle nişanladı? Nihan yönel kimdir?

Bir süre adı Nisa Bölükbaşı'yla anılan Survivor eski yarışmacılarından olan Sercan Yıldırım Nihan Yönel ile nişanladı. Sercan Yıldırım ne zaman nişanlandı? Sercan yıldırım nişanlandı mı?

MAGAZİN 21.09.2021, 13:23 21.09.2021, 13:30
Sercan Yıldırım nişanlandı mı? Sercan Yıldırım kiminle nişanladı? Nihan yönel kimdir?

Bir süre adı Nisa Bölükbaşı'yla anılan Survivor eski yarışmacılarından olan Sercan Yıldırım Nihan Yönel ile nişanladı. Sercan Yıldırım ne zaman nişanlandı? Sercan yıldırım nişanlandı mı?

Son olarak 'Survivor 2020' yarışmasında mücadele eden eski futbolcu Sercan Yıldırım, sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi. Çift, mutlu günlerinden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.


Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor'da yarışan, hırsı ve performansıyla dikkat çekmeyi başaran Sercan Yıldırım, yeşil sahalara veda etmişti.


2020 yılında gerçekleşen Survivor'da ünlüler takımı adına mücadele eden Sercan Yıldırım'ın, yarışmada Nisa Bölükbaşı'nı beğenmesi gündem olmuştu.



Şirket kurup kendi işlerini yapan 31 yaşındaki eski futbolcu, "Survivor’a gidecek misiniz?" şeklindeki soruya, "Kadroda olacağım" cevabını vermişti.

kaynak:milliyet

#nihan yönel #sercan yıldırım
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