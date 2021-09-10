Selin Ciğerci Boşandığı Eşi Gökhan Çıra'dan Ne Kadar Nafaka Ödeyecek?
10.09.2021 tarihi itibariyle hayatlarına yalnız devam etmeye karar alan çiftin, boşanma detayları açıklandı. Selin Ciğerci boşandığı eşi Gökhan Çıra'dan ne kadar nafaka talep etti? Hakim ne kadar nafaka ödemesi yapılmasına karar verdi. İşte detaylar..
2 YILLIK EVLİLİĞE SON NOKTA KONULDU
Selin Ciğerci anlaşmalı şekilde boşanacaklarını duyurmuştu. Adliye çıkışı üzgün görünen Selin Ciğerci, evliliklerinin ilk zamanlarında sosyal medya hesabından Gökhan Çıra'ya ''Beni aldatmadığın sürece seninleyim.'' demişti. Çift fikir ayrılıklarından dolayı boşandıklarını ifade etseler de akıllarda bir soru, acaba bu ilişkiye aldatma mı karıştı? Bir ara Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer ile adı anılmış, ancak kısa süre içinde konunun üzeri kapatılmıştı. Boşanma ile alakalı konuşmak istemeyen Selin Ciğerci Gökhan Çıra'dan ne kadar nafaka alacak?
GÖKHAN ÇIRA NE KADAR NAFAKA ÖDEYECEK?
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