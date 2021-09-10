Selin Ciğerci Boşandığı Eşi Gökhan Çıra'dan Ne Kadar Nafaka Ödeyecek?

2 YILLIK EVLİLİĞE SON NOKTA KONULDU

Selin Ciğerci anlaşmalı şekilde boşanacaklarını duyurmuştu. Adliye çıkışı üzgün görünen Selin Ciğerci, evliliklerinin ilk zamanlarında sosyal medya hesabından Gökhan Çıra'ya ''Beni aldatmadığın sürece seninleyim.'' demişti. Çift fikir ayrılıklarından dolayı boşandıklarını ifade etseler de akıllarda bir soru, acaba bu ilişkiye aldatma mı karıştı? Bir ara Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer ile adı anılmış, ancak kısa süre içinde konunun üzeri kapatılmıştı. Boşanma ile alakalı konuşmak istemeyen Selin Ciğerci Gökhan Çıra'dan ne kadar nafaka alacak?

GÖKHAN ÇIRA NE KADAR NAFAKA ÖDEYECEK?

Selin Ciğerci'nin kendi adına sahip olduğu olduğu kozmetik markasının (Selin Beauty) eski eşi Gökhan Çıra'yla ortak olduğu ortaya çıktı. Bu ortaklığın devam edileceği gündemde. Bir başka olarak da ikili sahip oldukları, Bodrum'da yer iki evi yarı yarı olacak şekilde paylaşacakları öğrenildi. Çiftin gözlerden kaçmayan ve şirket adına olan ultra lüks arabalarının da ortak mal olarak paylaşılmasına karar verildi söylenmekte.