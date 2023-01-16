Selen Görgüzel ile Merve Boluğur birbirine girdi

Son olarak önceki akşam Kozyatağı'nda bir mekanda konser veren Selen Görgüzel, Merve Boluğur hakkında çok sert konuştu.

MAGAZİN 16.01.2023, 15:01
Selen Görgüzel ile Merve Boluğur birbirine girdi

DJ Mert Aydın'la evliliği sadece 53 gün süren Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Mabel Matiz ve Mert Demir'in popüler parçası 'Antidepresan'ı seslendirmiş, dört milyon takipçsinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı şarkı performansı çok eleştirilmişti.

Geçtiğimiz hafta bir magazin programına konuk olan Selen Görgüzel, uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur'un oyunculuk teklifi alamadığı için müziğe yöneldiğini söylemişti.

Selen Görgüzel, Merve Boluğur'un Antidepresan yorumu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Teklif yok"
"Merve iyi bir oyuncu. Bu kızcağız sürekli sosyal medyadan okuyamadığı halde şarkı paylaşıyor. Artık eskisi kadar sektörde rağbet görmüyor, proje teklifi almıyor. Bu yüzden müzik sektöründe var olmaya çalışıyor.

Selen Görgüzel ile Merve Boluğur birbirine girdi

"Pataklayacağım"
Yaptığı evlilik de müzik sektöründen biriyleydi. Müzikten yürümek istedi, belli ki oyunculuktan bir şey gelmeyecek. Merve'yi tanımadığım için ne seviyorum, ne de sevmiyorum. Güzel ve yetenekli bir kadın. Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım. Bu kadar önemli projelerde yer aldıktan sonra kendine neden bunu yapıyorsun ki? Psikolojin bozuksa git tedavi ol. Eğer annesi evliliğine çok müdahil olduysa şu anki psikolojisinin sebebi anlaşılıyor. Bazı şeyleri aile tetikler. Bir insan ailesi tarafından tam anlamıyla sevgi, ilgi, şefkat ve korunma hissederse kendini bu hale sokmaz."

Görgüzel'in sözlerine çok sinirlenen Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ünlü ismi hedef alırken, şarkıcının Mart 2022'de yönetmen Hamdi Alkan ile biten evliliğine de göndermede bulunmuştu:

"Adımı ağzına alma"
"Ablacığım benim gibi güzel değilsin, sesin asıl senin yok. Onun bunun karısı olarak gündemdesin. Ben tırnaklarımla kariyer yaptım. Dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun. Ne olur benimle ilgili konuşmayın, susun! Ben bu sektörden daha kimseye laf atmadım. Benim adımı ağzına alma! Çok sıkıldım sizin gibi varlıklardan! Magazin programlarından rica ediyorum hiç konuşulmak istemiyorum. Ben kendi halimde takılan bir insanım."

Selen Görgüzel ile Merve Boluğur birbirine girdi

"Melekelerini yitirmiş"
Önceki akşam hayranlarıyla bir araya gelen Görgüzel, Merve Boluğur'la karşılıklı girdiği polemiği "Çok ciddiye alınacak söylemler değil. Çünkü ciddiye alınacak bir pozisyonda değil arkadaşımız. Ben tamamiyle saf duygularla bir söylemde bulundum. Ama bunu bile algılayamayacak kadar maalesef akli melekelerini yitirmiş durumda, Allah yardımcısı olsun. Benim normalde gerçekten hiç cevap verip muhattap olacağım bir isim de değil. Sadece onun için, bir insan olarak iyi niyetlerde temennide bulunabilirim. Ama Allah yolunu açık etsin. İyi işler iyi projelerde bulunsun.

"9 yıl evli kaldım"
Ben taşımış olduğum soyadından, 9 yılımı geçirdiğim evlilikten gurur duyuyorum. Kimse gibi 3 günde evliliğini bitiren bir insan olmadım. 9 yıl aslanlar gibi aile hayatımı devam ettirdim ve sanat camiası gibi göz önünde olduğumuz bir hayatın içerisinde iyisiyle kötüsüyle varlığıyla yokluğuyla harikulade evlilikti. Geçti bitti ama hala saygı çerçevesi içerisinde eşimle görüşüyorum. Benim eski eşim o bu şu değil. Türkiye'nin en önemli, en saygın yönetmenlerinden bir tanesi. İnşallah bir gün o, bu dediği yönetmenin projesinde yer alabilir." dedi.

Selen Görgüzel ile Merve Boluğur birbirine girdi

Selen Görgüzel'in sahnesini dinlemeye gelenler arasında Merve Boluğur'un eski eşi, müzisyen Mert Aydın da vardı. Selen Görgüzel, Mert Aydın hakkında da konuştu:

"Allah kardeşimizi kurtardı"
"Böyle ithamlarda bulunan bir insan için çok zor tabii… Allah ona yardımcı olsun. Mert benim çok sevdiğim bir kardeşim. Mert; iyiyi, doğruyu, kötüyü, yanlışı ayırır. Bir kere hata yaptı o hatadan da döndü zaten. Onu çok seviyorum. Allah kardeşimizi kurtardı ne diyeyim."

Ensonhaber

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