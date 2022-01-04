Seda Sayan coronaya yakalandı!
Sabahların Sultanı programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan'ın programı yayınlanmadı . Star Tv programın yayınlanmama sebebini açıkladı.
Star TV ekranlarında Sabahın Sultanı programını sunan Seda Sayan'ın bugün ekranlarda olmaması izleyiciyi meraklandırdı. Sağlık sorunu nedeniyle yayınlanmadığı bildirilmesi üzerine Seda Sayan'a ne oldu, korona mı oldu? Seda Sayan'ın sağlık durumu nasıl 3 Ocak 2022 Pazartesi? soruları merak edilmeye başlandı.
SEDA SAYAN'A NE OLDU, KORONA MI OLDU?
59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan'ın hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı programının yayınlanmaması üzerine izleyiciler merak etti. Programın resmi hesabından ve Seda Sayan'ın hesabından yapılan duyuruda; "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan’a kısa bir sağlık arası veriyoruz!
Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…" açıklamasında bulundu.
Seda Sayan'ın korona olabileceğini dair iddialar ortaya atıldı.
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