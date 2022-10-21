Seda Sayan: Çocuk istemiyorum

Geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren 59 yaşındaki Seda Sayan, eşiyle birlikte Etiler'deki bir mekan açılışına katıldı.

"Çocuğumuz var"

Sayan, “Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Yumurtalarımı dondurmuştum. Bebek isteseydik doğururdum. Her ikimizin de evlatları var. Böyle bir düşüncemiz yok. Çocuk işimiz bitmiştir çok şükür.” yanıtını verdi.

"İnsan çocuğu ile küser mi?”

Eski eşi Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile küs oldukları iddialarıyla karşı karşıya kalan Seda Sayan, bu kez sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, "İnsan çocuğu ile küser mi?” sözleriyle ifade etti.

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde ışıltılı elbisesiyle verdiği pozlarını Instagram'dan paylaşmıştı.

Derin göğüs dekolteli parıltılı bir elbise giymeyi tercih eden ünlü şarkıcı, kombinini timsah derisi desenli çantası ve mücevherleriyle tamamlamıştı.