Rıza Kocaoğlu Omicron mu oldu?
Son zamanlarda Omicron virüsü Türkiye'de de görülmeye başlandı. Omicron virüsünün Türkiye'de de görülmesi vatandaşlar tarafından tedirginliğe sebep oldu.
Son zamanlarda Omicron virüsü Türkiye'de de görülmeye başlandı. Omicron virüsünün Türkiye'de de görülmesi vatandaşlar tarafından tedirginliğe sebep oldu.
Rıza Kocaoğlu'nun instagram hesabından yaptığı Omicron virüsü paylaşımını görenler şaşkına döndü.
Sosyal Medya hesabından paylaşım yapan Kocaoğlu, koronavirüse yakalandığını, 'Omicron, Selamün aleyküm' notuyla duyurdu.
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