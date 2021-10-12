Pelin Karahan sarışın oldu
İmaj değiştiren ünlü oyuncu Pelin Karahan, sarışınlar kervanına katıldı.
TRT1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ekranlara geri dönen 37 yaşındaki oyuncu Pelin Karahan, imaj değişikliğine gitti.
SARIŞIN PELİN
Doğal haliyle görmeye alıştığımız güzel oyuncu, kahverengi saçlarına veda ederek sarışın oldu.
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:03
|Öğle
|11:59
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1