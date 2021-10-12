Pelin Karahan sarışın oldu

İmaj değiştiren ünlü oyuncu Pelin Karahan, sarışınlar kervanına katıldı.

MAGAZİN 12.10.2021, 21:50
Pelin Karahan sarışın oldu

TRT1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ekranlara geri dönen 37 yaşındaki oyuncu Pelin Karahan, imaj değişikliğine gitti.

SARIŞIN PELİN
Doğal haliyle görmeye alıştığımız güzel oyuncu, kahverengi saçlarına veda ederek  sarışın oldu.

Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Karahan'ın son hali, takipçilerinden tam not aldı. Yaklaşık 200 bin beğeni alan oyuncu çok sayıda  yorum aldı.

Kaynak: EnsonHaber

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