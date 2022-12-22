Pakize Sudan'ın vasiyeti ortaya çıktı!

'Hayat Bilgisi', 'Davetsiz Misafir' ve 'Sevda Çiçeği' adlı yapımlarda rol alan, oyuncu ve yazar Pakize Suda’dan, dün acı haber geldi. Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

Acı haberi Pakize Suda’nın yeğeni sosyal medya sayfasından duyurdu.

Sezen Aksu'ya seslenmişti

Pakize Suda’nın ölümünün ardından 2015 senesinde sunuculuğu yaptığı bir programda vasiyet açıklaması yeniden gündem oldu.

Sezen Aksu'nun, hayata gözlerini yuman Aysel Gürel adına 5 bin fidan diktirdiğini öğrenen Pakize Suda, sunuculuğunu yaptığı program sırasında “Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır.” diyerek vasiyet etti.

EnsonHaber