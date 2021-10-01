Özge Gürel Serkan Çayoğlu'nun Evlenme Teklifi Ettiği Sırada Ne Yaptı?

ÖZGE GÜREL KİMDİR

Özge Gürel, 5 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 34 yaşındaki güzel ve başarılı oyuncu Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Aşkları Kiraz Mevsimi dizisinde başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden müjde! Evlilik yolunda ilk adımı attılar!



Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 6 yıldır birlikte olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.



Aşkları Kiraz Mevsimi dizisinde başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden müjde! Evlilik yolunda ilk adımı attılar!



Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine 2015 yılında “Kiraz Mevsimi” dizisinde tanışarak birlikte olan çift, ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

NİKAH YAZIN

Yazın nikah yapmayı planlayan çiftin aile arasında küçük bir kutlama yaptığı öğrenildi.