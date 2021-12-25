Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davaları sonuçlandı!

Ünlü şarkıc Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüş ve oğulları Kuzey'in velayetini istemişti.

DAVADA SON CELSE

Aralarında sular durulmazken Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında sona gelindi. Birçok tanığın dinlendiği davada mahkeme kararını açıkladı.İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Özcan Deniz ve Feyza Aktan avukatlarıyla birlikte katılım sağladı. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın alınmadı. Özcan Deniz'in duruşma öncesi dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.

VELAYET FEYZA AKTAN'DA

Mahkeme üç yaşındaki oğullarının anne Feyza Aktan'da kalmasına, Özcan Deniz'in görüş ve şahsi ilişkiler iyileştirildi. Duruşma çıkışı açılma yapam Deniz, "Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakim hassas davrandı. Görüş günlerim arttırıldı. Haklarım düzenlendi. Hala oğlumun velayetiyle ilgili açıkçası kararı anlamadım okuyunca daha net anlayacağım. Ne karar verildi hala bir fikrim yok. Bu saatten sorma oğlumla ilişkimiz bizim insiyatifimizle olacak" dedi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Feyza Aktan'ın avukatı Altın Mimir ise "Açtıkları dava reddedildi. Çocuğun velayeti müvekkilimde devam etmekte. Özcan Bey ile ilişkinin kısmen artırılması yönünde karar verildi. Ama öncesinde de zaten müvekkilim Özcan Bey ile çocuğu şahsi ilişkisinden daha fazla görüştürüyordu. Dolayısıyla açmış oldukları davada iddia ettikleri herşeyin gerçek dışı olduğu ve kanıtlayamadıkları açığa çıktı" diye konuştu.

"DERİN BİR NEFES ALMAYA İHTİYACIM VAR"

Feyza Aktan ise "Geçen 1,5 yılın ardından aslında bir sinir boşalması yaşadım. Hala da kararın farkında değilim. Gerçekten bittiğine inanamıyorum, derin bir nefes almaya ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

kaynak:sabah gazetesi