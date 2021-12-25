Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davaları sonuçlandı!

Özcan Deniz Ve Feyza Aktan 2018 yılında evlenmişlerdi. İkilinin bu evlilikten bir çocukları oldu. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle ikili boşanmaya karar verdi. Çocuğun velayeti için mahkeme kararını bekleyen ikilinin kararı sonuçlandı. Çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verildi.

MAGAZİN 25.12.2021, 08:26
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davaları sonuçlandı!

Ünlü şarkıc Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüş ve oğulları Kuzey'in velayetini istemişti.

DAVADA SON CELSE

Aralarında sular durulmazken Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında sona gelindi. Birçok tanığın dinlendiği davada mahkeme kararını açıkladı.İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Özcan Deniz ve Feyza Aktan avukatlarıyla birlikte katılım sağladı. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın alınmadı. Özcan Deniz'in duruşma öncesi dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.

VELAYET FEYZA AKTAN'DA

Mahkeme üç yaşındaki oğullarının anne Feyza Aktan'da kalmasına, Özcan Deniz'in görüş ve şahsi ilişkiler iyileştirildi. Duruşma çıkışı açılma yapam Deniz, "Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakim hassas davrandı. Görüş günlerim arttırıldı. Haklarım düzenlendi. Hala oğlumun velayetiyle ilgili açıkçası kararı anlamadım okuyunca daha net anlayacağım. Ne karar verildi hala bir fikrim yok. Bu saatten sorma oğlumla ilişkimiz bizim insiyatifimizle olacak" dedi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Feyza Aktan'ın avukatı Altın Mimir ise "Açtıkları dava reddedildi. Çocuğun velayeti müvekkilimde devam etmekte. Özcan Bey ile ilişkinin kısmen artırılması yönünde karar verildi. Ama öncesinde de zaten müvekkilim Özcan Bey ile çocuğu şahsi ilişkisinden daha fazla görüştürüyordu. Dolayısıyla açmış oldukları davada iddia ettikleri herşeyin gerçek dışı olduğu ve kanıtlayamadıkları açığa çıktı" diye konuştu.

"DERİN BİR NEFES ALMAYA İHTİYACIM VAR"

Feyza Aktan ise "Geçen 1,5 yılın ardından aslında bir sinir boşalması yaşadım. Hala da kararın farkında değilim. Gerçekten bittiğine inanamıyorum, derin bir nefes almaya ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

kaynak:sabah gazetesi

Yorumlar (0)
-3
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 18 42
2. Hekimoğlu Trabzon 18 37
3. Sivas Belediyespor 18 34
4. Çorum FK 18 34
5. Afjet Afyonspor 18 34
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 18 33
7. Bodrumspor 18 31
8. Ankaraspor 18 30
9. Somaspor 18 29
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 18 29
11. Serik Belediyespor 18 26
12. İnegölspor 18 24
13. Etimesgut Belediyespor 18 21
14. Turgutluspor 18 21
15. Diyarbekirspor 18 19
16. Sarıyer 18 15
17. Adıyaman FK 18 13
18. Ergene Velimeşespor 18 12
19. Kahramanmaraşspor 18 7
20. Niğde Anadolu FK 18 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 17 20
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10