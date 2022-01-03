Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisini paylaştı
Geçtiğimiz günlerde boşanma konularıyla gündem olan 49 yaşındaki Özcan Deniz instagram hesabından kendisinden 23 yaş küçük sevgilisiyle paylaşım yaptı. Sevgilisinin 23 yaş küçük olması dikkatleri çekti.
Geçtiğimiz günlerde oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a karşı açtığı davayı kaybeden Özcan Deniz, teselliyi 26 yaşındaki İranlı Samar Dadgar’da bulmuştu.
Çiçeği burnunda sevgililer Arnavutköy'de buluşmuş, ikili magazin muhabirlerince görüntülenmişti.
TANINMAK İSTEMEDİ
Mekana sevgilisi ile el ele gelen Deniz'in, tanınmamak amacıyla şapka takması ve şapkayla dolaşması da dikkatlerden kaçmamıştı.
Ve beklenen paylaşım geldi.
23 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ İLE İLK PAYLAŞIM
49 yaşındaki şarkıcı, kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisi ile olan karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Siyah beyaz paylaşım yapan Deniz, fotoğrafların altına “2022” notunu düştü.
Şarkıcının paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
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