Özcan Deniz genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi...

Özcan Deniz kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle yine gündemde. Geçen günlerde kameralara yakalanan ve geçen yıl yılbaşında evlilik teklif ettiği İranlı sevgilisi Samar Dadgar’la nikah masasına oturmayı düşünüp düşünmediği sorusuna “Kısmet” yanıtını veren Deniz'den bomba hamle...

Eski eşi Feyza Aktan’la oğlunun velayeti nedeniyle kanlı bıçaklı olan Deniz’in Zekeriyaköy’deki evinde hafta sonu sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

NİKAHA GELENLERE RİCA ETTİLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özcan Deniz’in nikaha çok az sayıda kişiyi davet ettiği ve evdeki hazırlıklar için çağrılan kişilerden de ağızlarını sıkı tutmalarını rica ettikleri gelen bilgiler arasında…

ANNESİ İSTEMİYORDU

Dubai’ye giden Deniz, önümüzdeki günlerde dostlarıyla bir araya gelip kutlama yapacak. Özcan Deniz’in annesi geçen aylarda “Ben Özcan’ın evlenmesine karşıyım” demişti.