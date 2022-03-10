Özcan Deniz eşini affetti

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada açıklanan mahkeme kararı sonucunda ünlü şarkıcı beraat etti.

Bu kararın ardından geçtiğimiz gün sahne alan Özcan Deniz eşini affettiğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, mahkeme kararını açıklayarak Deniz'in beraatına karar verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cahide'de sahne alan Özcan Deniz, eski eşini affettiğini açıkladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cahide'de sahne alan Özcan Deniz, mahkemenin verdiği beraat kararı hakkında dikkat çeken bir konuşma yaptı.

"ŞİDDET UYGULAMADIĞIMA YEMİN EDERİM"

Deniz, "Geçen sene oğlum ile ilgili bir velayet davasına girdim ve karşı taraf beni yıldırmak, canımı yakmak ve velayet davasında bana geri adım attırabilmek için bir şiddet davası uydurdu.

Kadına şiddet; yani altından kalkması, temizlemesi, anlatması çok zor bir şey! Eski eşim Feyza Aktan'a şiddet uygulamadığıma yemin ederim. Nitekim yargılandığım davada beraat ettim" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2.5 saatlik sahnesinde Özcan Deniz tüm şarkılarını kadınlar için söylerken alkışlar eşliğinde performansını bitirdi.

Programını yarım saat uzatan sevilen sanatçı "Dön Desem" şarkısıyla sahnesine son noktayı koydu.

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