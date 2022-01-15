Öykü Gürman evleniyor
Fatih İçmeli Öykü Gürman'a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Paris' e konser için giden çift mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Müzik piyasasasında büyük başarı sağlayarak adından söz ettiren Öykü Gürman, oyunculukta da bir o kadar yetenekli.
Son olarak "Bayram Şekeri" sinema filmi ile izleyici karşısına çıkan Gürman, kariyeri kadar özel hayatında da mutlu.
Yaklaşık 4 yıldır reklamcı Fatih içmeli ile birlikte olan 39 yaşındaki sanatçı, ilişkilerini evlilikle taçlandırıyor.
SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
Fransa'nın başkenti Paris'te konser için giden Öykü Gürman, sevgilisinin sürpriziyle şaşırdı.
Eyfel Kulesi manzaralı romantik bir evlilik teklifi alan Gürman, "Evet" dedi.
Çift, bu akşam dünyaevine girecek.
"EVET DEDİM"
O anları Instagram hesabından yayınlayan Gürman, altına duygusal bir de not ekledi:
"Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk! beklemediğim bir an ama en çok sevdiğim doğallıkta, akışta aşka dönüştü yine her şey birdenbire. I said yes @fatihicmeli bu ana ortak olan “can” dostlar Onur’cuğum&Aslı’cığım teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz. En son haberler
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