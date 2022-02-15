Orhan Gencebay devlete çağrıda bulundu

Usta sanatçı Orhan Gencebay, önceki akşam ailesi ile birlikte Etiler'deki Dönerci Serkan Usta'da yemek yedi. Mekan çıkışı konuşan Gencebay, "Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur.

Devletimizin el atması gerekiyor" diyerek kötü haberi duyurdu. İşte detaylar...Sanatçı Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre, oğlu Gökhan Gencebay ve gelini Seda Özmen ile yemek yedi. Gencebay, yemek sonrası muhabirlerle sohbet etti.

"OLAĞANÜSTÜ BİR ZARAR"

Müzik sektörü hakkında konuşan Gencebay, "Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur, durmuştur derken olağanüstü bir zarardır. Bunun hemen düzelmesi lazım, bunun nedeni üreten sanatçıların maddi ve manevi hakları gereği gibi alınamamaktadır.

Ülkemizde müzik sanatı haklarıyla ilgili, bazı konular kesinlikle ele alınmalı. Bunu düzeltmeden üretim olmaz, üretim olmadan genel olarak hiç bir şey olmaz. Devletimiz bu duruma el atarsa gereğini yapacaktır, devletimizden para beklemiyoruz. Sadece haklarımızı almamız konusunda bize gerekeni yapma imkanı verecektir.

"BATI BUNU 300 YIL ÖNCE HALLETMİŞ"

Batıdaki ülkeler 300 yıl önce bu telif işlerini halletmişler. Bizim istediğimiz AB hukukunun burada tam anlamıyla uygulanması, oradaki hakların ve saygınlığın burada da aynı şekilde yerine getirilmesi gerekiyor.

Belki bizimkiler bilmeyebilirler, ancak biz öğretmeye hazırız. İlkokuldan itibaren insan haklarının ne olduğunu anlatmamız lazım. Bu konuların hızlı bir şekilde çözülmesi lazım, sanatçımızın hakkını hakkıyla savunmalıyız" dedi.

"SAHNEDE EDEP ÖNEMLİ"

Bazı sanatçıların sahnede transparan kıyafet giymelerine de değinen Gencebay, "Denge şart. Onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyon ekranlarına smokinle çıkardık. Şimdi zaman değişti tabii. Kıyafet seçimi edeple ilgili bir durum. Sanatçılar taşıyabileceği kıyafetleri giymeli" ifadelerini kullandı.

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