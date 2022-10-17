Orhan Gencebay ameliyat masasına yatacak

Usta sanatçı Orhan Gencebay bir mekan çıkışı gazetecilere haftaya ameliyat olacağını söyledi.

MAGAZİN 17.10.2022, 09:05 17.10.2022, 09:20
Orhan Gencebay ameliyat masasına yatacak

Usta sanatçı Orhan Gencebay bir mekan çıkışı gazetecilere haftaya ameliyat olacağını söyledi.

Orhan Gencebay ameliyat masasına yatacak

Usta sanatçı Orhan Gencebay, önceki gün Etilerde bir mekan çıkışı görüntülendi.

Sevenlerine kötü bir haber veren Gencebay, haftaya bıçak altına yatacağını belirtti.

"25 dakika sürecek"

Gencebay, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim" dedi.

Öte yandan albüm hazırlığında olan Gencebay "5 şarkıdan oluşan yeni bir albüm yapacağım. Hepsinin sözlerini ben yazdım. Ameliyattan çıktığım gibi stüdyoya gireceğim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: EnsonHaber

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