Sosyal medya fenomenliğiyle tanınan ve 'nalet bebe' kullanıcısı olan herkes tarafından bilinen Ömer Başdoğan kimdir? Nalet bebenin yazıp başrolünde oynadığı Şahane Hayaller filmi bugün televizyonlarda olacak. Nalet Bebe Ömer Başdoğan kimdir? kaç yaşında ve evli mi?

Ömer Başdoğan, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Bir süre kamu sektöründe çalışan Ömer Başdoğan, Vine videolarıyla sosyal medyada meşhur oldu.

Youtube ve Instagram’da binlerce kişi tarafından tanınan Ömer Başdoğan, çok sayıda içerek üreterek takiplerini eğlendirmeyi başardı.

Sosyal medyadaki gösterdiği başarılı performans sonrası filmlerde rol alan Ömer Başdoğan, ilk oyunculuk deneyimini 2019 tarihinde gösterime giren ''Hep Yek 3'' sinema filminde yaşadı.

Sosyal medyada ‘Nalet Bebe’ olarak tanınan Ömer Başdoğan, 31 Mayıs 2019 tarihinde vizyona giren Enes Batur Gerçek Kahraman filminde rol alan isimlerden biri oldu.

Başdoğan, son olarak senaristliğini kendi üstlendiği 2020 yılında vizyona giren "Şahane Hayaller" filminde başrol olarak görev aldı.

Sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan, 2014 yılında evlenmiştir.

Sosyal medyayı en iyi kullanan isimlerden biri olan Başdoğan’ın Instagramda ise 1milyon 800 bin takipçisi bulunmaktadır.

Başdoğan, Instagram'da "naletbebee" isimli hesabı kullanmaktadır.