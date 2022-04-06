Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi
“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin ardından yeniden Atv’yle anlaşan Oktay Kaynarca, yeni dizisi için hazırlanıyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ekrana getirilmeden final yapması hayranlarını üzmüştü.
EDHO'nun dijital bir platformda yayın hayatına başlayacağı iddia edilirken, Oktay Kaynarca'dan yeni haber geldi.
BİR AİLE HİKAYESİ
Birsen Altundaş'ın haberine göre, yeni dizisiyle Atv ekranlarına geri dönen Oktay Kaynarca, eylül ortasında seyirciyle buluşacak. Dizi bir aile hikayesini konu alıyor.
Onur Tan’ın genel yönetmenliğini yapacağı diziyi Alican Yaraş ve Yusuf Reha Alp yazıyor.
Hazırlıkları süren dizi, aksiyon seven ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyircisinin beklentisini de karşılayacak.
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