Oktay Kaynarca: Memleketin sarılacak çok yarası var

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı sarsan felakette, 43 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrasında televizyon ve müzik dünyasından pek çok ünlü yardım için harekete geçti.

Adına hesap açılmıştı

Geçtiğimiz günlerde kendi adına açılan ve depremzedeler için yardım toplayan TikTok hesabını görünce adeta çileden çıkan Oktay Kaynaca’dan yeni bir paylaşım geldi.

Türkiye'nin bu afetten ders çıkarması gerektiğini söyleyen başarılı oyuncu şunları yazdı:

"Ders çıkarmak zorundayız. Unutmamak zorundayız. Önlem almak zorundayız. En önemlisi bir an önce bu travmayı atlatıp eskisinden daha çok çalışmalıyız, zira memleketin sarılacak çok yarası var."

Ensonhaber