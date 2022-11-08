Nihat Doğan büyük zarar etti

Sessiz sedasız 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkan sevgilisi Arezoo Gharlar'la evlenen Nihat Doğan'ın bu aralar canı çok sıkkın.

Zarar büyük

Daha çok para kazanmak için ticarete giren ünlü şarkıcı, 5 milyon TL harcayarak güzellik merkezi açmıştı. Nihat Doğan bu sektörde umduğunu bulamadı. Büyük zarar eden Doğan, açtığı merkezi kapattı.

"Keşke açmasaydım"

Çok pişman olan Nihat Doğan'ın, yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. Doğan, yakınlarına "Keşke franchising almasaydım ve güzellik işlerine girmeseydim.” diye dert yandı.