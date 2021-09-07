Nefeslerinizi Tutun! Dünyaca Ünlü Rosie Huntington Whiteley Kimdir?

Rosie Alice Huntington-Whiteley 18 Nisan 1987) doğumlu İngiliz modeldir. Annesi fitness eğitmeni Fiona (evlilik öncesi soyadı Jackson) ve babası yeminli topoğraf Charles Andrew Huntington-Whiteley'dir. Toby ve Floransa adında iki kardeşi vardır. Rosie Tavistock Devon'da bir çiftlikte büyümüştür. 2003 yılında Tavistock College Profil Model Management tarafından keşfedilmiştir. 2006 yılından bu yana Victoria's Secret mankenidir. Huntington-Whiteley 2009 Elle Stil Ödülü'nü alarak "Yılın Modeli" seçilmiştir. Vogue ve GQ gibi birçok derginin kapağında boy göstermiştir. Mayıs 2011'de Maxim dergisinin "Hot 100" listesinde 1 numara seçilmiştir. FHM 'Dünyanın En Seksi Kadını 2011' listesinde de 1. seçilerek en çok aranan mankenler listesine girmiştir. 2010 yılı Mayıs ayında Megan Fox'un Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü'ndeki (Transformers: Dark of the Moon) rolünün yerine Rosie Huntington-Whiteley'e verildiği açıklanmıştır. Film 29 Haziran 2011'de gösterime girmiştir. Bu filmdeki performansıyla 2011'de CinemaCon Ödülleri'nde ödül kazanmıştır.

Özel Hayatı

Fransız aktör Oliver Martinez'le olan birlikteliği 2010 yılında son bulan Rosie, Nisan 2010'dan bu yana İngiliz aktör Jason Statham ile beraberdir. Bu güzel beraberlikten bir erkek çocuğu vardır.

kaynak:vikipedia