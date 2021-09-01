Naz Çağla Irmak Kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşındadır? Naz Çağla Irmak'ın Sevgilisi Kim?

Sarp Levendoğlu'nun Yeni Sevgilisi Naz Çağla Irmak Kimdir? Naz Çağla Irmak Ne iş Yapar? Naz Çağla Irmak Oyuncu mu? Naz Çağla Irmak Hangi Dizilerde Oynamıştır? Naz Çağla Irmak Kaç Yaşında? Naz Çağla Irmak'ın Son Hali.

Naz Çağla Irmak Kimdir? Kaç Yaşında? Ne İş Yapıyor? Nereli? Sarp Levendoğlu'nun Yeni Sevgilisi!

Sarp Levendoğlu'nun yeni sevgilisi Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak nereli? Naz Çağla Irmak oynadığı diziler? Naz Çağla Irmak kaç yaşında?

Naz Çağla Irmak Kimdir? Kaç Yaşında? Ne İş Yapıyor? Nereli? Sarp Levendoğlu'nun Yeni Sevgilisi!

Sarp Levendoğlu ile aşklarını ilan eden Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak'ın son halini görenler tanıyamadı.

Birce Akalay ile evliliğini Derya Şensoy için bitiren Sarp Levendoğlu yeni aşkını ilan etti. Naz Çağla Irmak yeni sevgilisi Sarp Levendoğlu ile fotoğraf atarak aşkını ilan etti.

Naz Çağla Irmak'ın son halini görenler tanıyamadı. Peki Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak hangi dizilerde oynadı? Naz Çağla Irmak nereli?

Naz Çağla Irmak Kimdir?

Naz Çağla Irmak 31 Mayıs 1997 Ankara doğumludur. Hülya Gülşen Irmak'ın kızıdır. Dizi kariyerinde ilk defa annesiyle birlikte yer aldığı Bizim Evin Halleri isimli diziyle adım atmıştır.

Asıl çıkışını ise ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi ile yaptı. Dizide Kader karakterine hayat verdi. 2019 yılında vizyona giren Çakallarla Dans 5 filminde yer aldı

Naz Çağla Irmak sarıya boyatıp kısacık kestirdiği saçları ile görenler tanıyamadı. Naz Çağla Irmak saçlarını Demir Kadın Neslihan filmi için kazıtmıştı.