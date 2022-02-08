Murat Boz sosyal medya hesabından isyan etti!
Murat Boz yüksek gelen elektrik faturalarına sosyal medya hesabından sitem etti.
Son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından "Akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu" diyerek faturalara gelen zamlara tepkisini gösterdi.
Elektrik ve doğal gaza gelen zamların ardından ünlü isimler de peş peşe faturalarını paylaşıp isyan etmeye devam ediyor. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Seray Sever, Yeşim Salkım, Serkan Kaya, Gürgen Öz, Gülse Birsel, Oğuzhan Uğur ve İdo Tatlıses'ten sonra bir tepki de sevilen şarkıcı Murat Boz'dan geldi.
"ZAMLAR NEFES ALDIRMAZ OLDU"
11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Murat Boz, önce "Zamlar geri alsın" dedi. Sonra da yeni bir paylaşım daha yaparak "Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğal gaza gelen bu akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara" ifadelerini kullandı.
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