Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başlama tarihi belli oldu!
Müge Anlı, yaz tatilinin ardından 30 Ağustos'ta ekranlarda olacak. 13 sezondur gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan sevilen sunucu, ilk programında Türkiye’nin konuştuğu Büyükşen cinayetinin bilinmeyenlerini araştıracak.
Deneyimli gazeteci Müge Anlı, 30 Ağustos Pazartesi günü ATV ekranlarında yeniden sevenleriyle buluşacak. Müge Anlı, yeni sezonuna Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen cinayeti ile başlayacak.
BÜYÜKŞEN CİNAYETİNİN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATACAK
Cinayete kurban giden çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in çığlığına kulak vererek 10 deneyimli dedektiften oluşan özel ekibin kurulmasına aracılık eden Müge Anlı, operasyonların detaylarını, tutuklanan isimlerin cinayetle olan bağlantısını ve olay gecesi yaşananları görgü tanıklarıyla tek tek mercek altına alacak. GAZETECILERCOM
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