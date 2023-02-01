Merve Dizdar, pozlarıyla büyüledi

“Masumlar Apartmanı” dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan Merve Dizdar, BeStyle dergisi için objektif karşısına geçti.

Şu sıralar “Ömer” adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Dizdar, verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından ara başlıklar:

" Bastırılması olanaksız"

“2017’den bu zamana kadar mesleğim adına çok verimli geçirdim. 2017’den beri neredeyse yaptığım her işten ödül almışım. Oyunculukta bu kadar yükselir miydim bilemiyorum ama iyi olacağımı biliyordum. İçimde çok güçlü bir enerji hissediyordum. Bastırılması olanaksız. En ufak rolden, en büyük role kadar son işimmiş gibi çalıştım hep. Ne büyük mutluluktur ki karşılığını da aldım. Bundan sonra yine çalışmaya devam ama geriye dönüp baktığımda hep diyeceğim şey; çok verimli ve iyi geçirdiğim senelerim var. Üretmeye, çalışmaya devam.”

"Tiyatro seyircisi beni bilirdi"

“Kariyerimde, Masumlar Apartmanı öncesi ve sonrası var. 2008 mezunuyum, 2010’dan beri profesyonel olarak tiyatro yapıyorum. Afife Jale Tiyatro Ödülü’nden sonra tiyatro camiasında iyice tanınır olmuştum. Tiyatro seyircisi beni bilirdi ama ulusal kanalda çok iyi bir projede oynamak sizi herkesin tanımasına vesile oluyor. O yüzden Masumlar Apartmanı dizisi; hayatımda, her anlamda, çok özel proje olarak kalacak.”

"Sinema bambaşka"

Sinema bambaşka bir his. Böyle iyi filmlerde oynadığım için çok şanslıyım. Ama bu şansı çok çalışarak, kendim de yarattım biraz.

Oyunculuk; zor meslek. Replikleri söylemekle bitmiyor. Bedenin, beynin, ruhun, hepsi oynamak için hazır olmalı. Bunlar için çok çalışınca güzel bir kapı açılıyor. Benim için dünyanın en güzel mesleğini icra ediyorum.”