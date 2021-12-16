Merve Boluğur'un oyuncak ayılı 'ilişki yapmışımdır' skeci takipçilerini şaşırttı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında olan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un, Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra düzgün bir ilişki yaşayamaması sevenlerinin dikkatinden kaçmıyor.

"İLİŞKİ YAPMIŞIMDIR" SKECİ

Youtube kanalında yeni bir video yayınlayan Merve Boluğur, "ilişki yapmışımdır skeci" ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OYUNCAK AYISIYLA BİRLİKTE AŞK YAŞADIĞINI ANLATTI

Oyuncak ayısıyla birlikte aşk hayatını anlatan Boluğur, tanıştığı kişinin onu görür görmez kuyumcuya gittiğini söyleyerek, "Kaynana dırdırından uzak çok mutlu bir aile saadeti yaşayacağım. Erkeğim, yiğidim sen daha önce nerelerdeydin Özel hayatımda hep mutsuzdum hep beceriksizdim. Neyse burnum acıdan çıktı sonuçta." dedi.

MURAT DALKILIÇ İLE 2017 YILINDA BOŞANMIŞTI

7 yıl önce aşklarını nikahla taçlandıran Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 2015 yılında dünyaevine girmiş, 2017 yılında ise hayranlarını üzen bir karar vererek boşanmıştı.

"SANA ÇOK AŞIĞIM DEMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Yıllar sonra en büyük pişmanlığını açıklayan Boluğur, ''Sana çok aşığım' demediğim için pişmanım. Aslında duygularımı belli ederim ama sözel ifadede sıkıntı çekerim." demişti.

kaynak:ensonhaberler