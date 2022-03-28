Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor oyuncu Merve Boluğur…

DİKKAT ÇEKEN POZLAR

Güzel oyuncu yine bir pozla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Vücudunu saran tulumuyla objektif karşısına geçen Boluğur’un iddialı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

YORUMA KAPATTI

Sütyensiz dekolteli tarzını hayranlarının beğenisine sunan Boluğur, bu kez sefer paylaşımını yoruma kapattı.