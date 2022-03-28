Merve Boluğur’dan sütyensiz paylaşım
Vücudunu saran tulumu ile poz veren oyuncu Merve Boluğur, o kareyi sosyal medya hesabından paylaşıp +18 emojisi koydu. Boluğur, bu paylaşımını ayrıca yoruma da kapattı.
Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor oyuncu Merve Boluğur…
DİKKAT ÇEKEN POZLAR
Güzel oyuncu yine bir pozla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Vücudunu saran tulumuyla objektif karşısına geçen Boluğur’un iddialı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.
YORUMA KAPATTI
Sütyensiz dekolteli tarzını hayranlarının beğenisine sunan Boluğur, bu kez sefer paylaşımını yoruma kapattı.
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