Merve Boluğur'un deprem açıklaması tepki aldı

Depremden sonra tüm Türkiye'nin yardım konusunda seferber olduğu şu günlerde ünlü oyuncu Merve Boluğur da afet bölgelerine gitmişti.

Elbistanlı depremzedelerle bir araya gelen Boluğur, buluşmada çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.

Deprem bölgesine gitmişti

Boluğur yayınladığı karelere; "Elbistanlı kardeşlerimize destek" notunu yazdı. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepki çekmişti.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Boluğur'un depremle ilgili söyledikleri dikkat çekti.

Türkiye'yi yıkan afetle ilgili konuşan oyuncu "İşler durdu kardeş" diyerek şaşırttı:

"Ölecek ölüyor"

"Allah mekanını cennet eylesin. Kaderin önünü geçemiyoruz. Olacak olan şeyler oluyor. Ölecek olan ölüyor. Ne yapalım yani? Biz insani olarak gerekeni yaptık. İşler durdu kardeş. Ülkede büyük bir deprem olayı söz konusu. İnşallah çalışacağız. Bir tane sinema ve reklam iş birliğim vardı ama şu an hayat durdu. Hayata devam ediyoruz çünkü bize de verilen bir ömür var. Nereye kadar eve kapanarak bunalım yaşayabiliriz?"

Ensonhaber