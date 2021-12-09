Merve Boluğur: Pişmanım

Merve Boluğur geçmişteki bazı şeylere pişman olduğunu söyledi. Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç'a göderme yaptığı düşünülüyor. Paylaşımları ve hareketleriyle dikkat çeken güzel oyuncunun şok eden açıklamaları 'kırmızı ışık' olarak yorumlandı.

Merve Boluğur pişmanlığını açıkladı!

7 yıl önce aşklarını nikahla taçlandıran Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 2015 yılında dünyaevine girmiş 2017 yılında ise hayranlarını üzen bir karar vererek boşanmıştı.

Dalkılıç daha sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamış ancak çiftin ilişkileri kısa sürmüştü.

Merve Boluğur ise kimseyle uzun bir ilişki yaşayamamıştı.

Boluğur'un son açıklamaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Hayranları eski aşıkların yeniden barışacaklarını iddia etti

Sosyal medyayı sık kullanan Merve Boluğur son olarak açtığı YouTube hesabındaki konuşmaları ile gündeme geliyor.

Özel hayatındaki gelişmeleri cesurca anlatabilen güzel oyuncu katıldığı bir röportaj esnasında en büyük pişmanlığından bahsetti.

''EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM''

En büyük pişmanlığını açıklayan Boluğur, ''Sana çok aşığım' demediğim için pişmanım. Aslında duygularımı belli ederim ama sözel ifadede sıkıntı çekerim. Mesela aşkımı resim yaparak ifade ederim, onun sevdiği bir şey çizerim. Ama sözel olarak hiç 'sana aşığım' demedim hayatımda. Bunu diyemediğim için pişmanım." dedi.