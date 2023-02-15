Merve Boluğur, depremzedelerle buluştu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da ağır yıkımlara neden oldu.

Sanat camiası da tek yürek oldu, çalışmalara destek veriyor. Oyuncu Merve Boluğur da ilk günden beri deprem bölgelerinde bulunuyor.

Depremzedelerle buluştu

İlk önce Hatay’a giden ünlü oyuncu şimdi de soluğu Kahramanmaraş’ta aldı. Elbistanlı depremzedelerle bir araya gelen Boluğur, buluşmadan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Elbistanlı kardeşlerimize destek”

Boluğur yayınladığı karelere; “Elbistanlı kardeşlerimize destek” notunu yazdı.