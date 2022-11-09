Melissa Daşdemir, Dubai Fashion Week’de baş manken oldu

Geçtiğimiz Ekim ayında İstanbul’da düzenlenen “Dr.B Miss and Mr Fashiontv 2022” güzellik yarışmasının birincisi olarak kraliçe seçilen genç model Melissa Daşdemir, Fashiontv'nin davetlisi olarak katıldığı Dubai Moda Haftası “Dubai Fashion Week”de podyuma çıktı. Yer aldığı defilelerde büyük beğeni toplayan Melissa Daşdemir, podyuma baş manken olarak çıktı.

Konuyla ilgili olarak konuşan Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat, "Melissa kariyerinde emin adımlarla yürüyor. Onu ilk gördüğümde de böyle başarılara imza atacağını tahmin etmiştim. Fashiontv’nin güzellik yarışmasında kraliçe seçilmiş olması dikkatleri üzerine çekti ve Dubai’ye moda haftasına davet edildi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bizi gururlandırdı. Birçok iş teklif aldı ancak bu ay sonu ünlü modacımız Atıl Kutoğlu'nun yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçecek. Gelen teklifleri şimdilik reddetmek zorunda kaldık" dedi.

Dubai’de podyuma baş manken olarak çıkma başarısı gösteren Melissa Daşdemir ise "Böyle büyük bir organizasyonda yer alıp Türk modellerin yeteneklerini, başarısını ve kalitesini gösterme fırsatı yakaladığım için çok gururluyum" dedi.