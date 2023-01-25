Melis Sezen, kendini Elsa'ya benzetti
Ünlü oyuncu Melis Sezen, son verdiği pozları 'Elsa' notuyla paylaştı.
Geçtiğimiz sezon final yapan 'Sadakatsiz'deki 'Derin' rolü ile büyük çıkış yakalayan Melis Sezen, yeni projeleri değerlendirirken sosyal medya hesabından sevenlerini de habersiz bırakmıyor.
Sezen, en son fotoğrafçı Muhsin Akgün'e verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
"Elsa"
Güzel oyuncu son verdiği pozlarda kendisini animasyon film ‘Karlar Ülkesi'ndeki ‘Elsa’ karakterine benzetti. Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Sezen, yaptığı paylaşıma "Elsa" yazıp, kar emojisi koydu.
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