Melek Mosso, sahnede saçlarını kesti

Melek Mosso, İranlı kadınlara destek için Harbiye'deki konserinde saçlarını kesti.

MAGAZİN 27.09.2022, 12:26
Melek Mosso, sahnede saçlarını kesti

İran'da başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesi ile ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için gerçekleştirilen protestolar ülke genelinde sürüyor.

Kadınlar için söyledi
İran'daki kadınların protestolarına ünlü şarkıcı Melek Mosso da destek verdi. Harbiye'de konser veren Melek Mosso, protesto eylemi yapan kadınların yanında olduğunu belirterek sahnede saçlarını kesti.

Mosso, "Bu gece tüm kadınlar adına söylüyorum şarkılarımı." dedi.

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