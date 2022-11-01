Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı
Hadise ile evliliği kısa süren Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle bir mekanda yemek yerken görüntülendi. İddiaya göre ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ile aşk yaşıyor.
Mehmet Dinçerler, Hadise'den boşanır boşanmaz kendine yeni sevgili yaptı.
Mehmet Dinçerler, yeni sevgilisiyle yemekte
Geçtiğimiz ay şarkıcı Hadise'den tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler, yeni prensesini çabuk buldu.
Hadise çabuk unutuldu
İkili, Nişantaşı'nda bir mekanda böyle görüntülendi. Ünlü iş insanı Kuveytli şarkıcıyı lüks bir otelde ağırladı ve pahalı hediyelere boğdu. Yeni aşkına dünyaca ünlü bir markanın çantasını hediye eden Dinçerler, paraya acımadı.
Parayı saçtı
Otele 3 gün için 70 bin TL ödeyen Dinçerler, başlangıç hediyesi olarak aldığı çantaya da 50 bin TL verdi.
Keyfi yerinde olan Dinçerler için "Hadise'yi çabuk unuttu" yorumları yapıldı.
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