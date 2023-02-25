Mahsun Kırmızıgül'ün zam isyanı

Ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine gitti.

Sık sık deprem bölgelerinde yaşadığı olayları sosyal medya hesabından anlatan Kırmızıgül, son yaptığı paylaşımla adeta isyan etti.

Depremden sonra fırsatçıların gerekli olan birçok şeye zam yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından ateş püskürdü:

"Allah belanızı versin"

"İnsanlarımız tek yürek olup yardımlaşırken, bazı gözü doymaz fırsatçılar depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar. Asansör ve yük taşıyıcıları 5 kat, ev sahipleri kiraları 3 kat artırmış durumda. Depremzedelerimizin şu an ortak feryadını iletiyorum. "Allah belanızı versin"

Ensonhaber