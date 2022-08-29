Mahkemeden flaş karar! Ünlü şarkıcı Gülşen tahliye edildi

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Gülşen'i 4. gününde tahliye edildi. Gülşen'e adli kontrol tedbiri olarak ev hapsi uygulanacak.

Konserinde söylemiş olduğu sözler nedeniyle önce gözaltına alınan daha sonra da tutuklanan Gülşen, tahliye edildi. Gülşen'in tutuklanması Türkiye'de ve dünyada gündem olmuştu. Gülşen'e adli kontrol tedbiri olarak ev hapsi uygulanacak.

GÜLŞEN NE SÖYLEMİŞTİ?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.

Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.

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