Maddi sıkıntılardan dolayı Ozan Güven evini kiraya verdi!

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz kendine şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu ve hakkında 3 yıl 9 aydan , 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştır.

MAGAZİN 13.09.2021, 14:41
Maddi sıkıntılardan dolayı Ozan Güven evini kiraya verdi!

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz kendine şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu ve hakkında 3 yıl 9 aydan , 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştır.

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi olan Deniz Bulutsuz'u darpettiği iddiaları magazinde bomba gibi düşmüştü.
İkili arasında yaşananlar mahkemeye taşınmıştı, Hakkında 'hakaret','kasten yaralama' ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istenmiştir.

Ozan Güven yıllardır oturduğu villasını aylık 20 bin liraya kiraya verdiği öğrenildi. Şimdi ise bodrum'da köy hayatı yaşıyormuş...

Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2021
İmsak 04:09
Güneş 05:34
Öğle 12:10
İkindi 15:45
Akşam 18:35
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0