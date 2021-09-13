Maddi sıkıntılardan dolayı Ozan Güven evini kiraya verdi!

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz kendine şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu ve hakkında 3 yıl 9 aydan , 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştır.

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi olan Deniz Bulutsuz'u darpettiği iddiaları magazinde bomba gibi düşmüştü.

İkili arasında yaşananlar mahkemeye taşınmıştı, Hakkında 'hakaret','kasten yaralama' ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istenmiştir.

Ozan Güven yıllardır oturduğu villasını aylık 20 bin liraya kiraya verdiği öğrenildi. Şimdi ise bodrum'da köy hayatı yaşıyormuş...