Kylie Jenner Yeniden Hamile Mi?
İnstagram'da 265 Milyon takipçi sayısına sahip olan, Kardashian ailesinin genç kadınlarından biri olan Kylie Jenner geçenlerde ilk bebeğinin babası Travis Scott ile açık ilişki yaşamaya karar vermişlerdi. Yani birliteyken başkalarıyla da olmaları söz konusu. Tam bu noktada İlişkileri tamamen kopar diye düşünürken bir müjde haber geldi! Kylie Jenner hamileliğini resmen duyurdu. İşte detaylar..
Kısa sürede ABD’de başarılı bir iş kadınına dönüşen genç kozmetik girişimcisi Kylie, instagram hesabı üzerinde yayımladığı bir video ile ikinci bebeğine hamile olduğunu takipçileriyle resmen paylaştı. ABD’de reality şov programıyla adını duyuran Kardashian ailesi mensubu Kylie, hamile olduğu yönündeki iddiaları instagram üzerinden paylaştığı video ile doğrulamış oldu.
İnstagram’da paylaştığı videoda, sevgilisi Travis Scott’a hamilelik testini gösterip, ultrason görüntülerini ve son derece büyüyen karnını gösterir şekilde videoyu yayınladı.
Travis Scott ile 2017 beridir beraber olan Kylie, önceki bebeği Stormi’ndeki hamilelik sürecini ve sonraki süreci sessizce yaşamayı tercih etmişti.
Neyse ki bu hamileliğini gizlemek yerine sevenleri ve takipçileriyle paylaşmayı tercih etti. Güzel haberi sosyal medya hesabının story kısmından duyurdu.
Kylie Jenner, şu anda Kardashian-Jenner ailesindeki en zengin isim olma yönünde ilerliyor.
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