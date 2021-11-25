Kötü Haber!

Burcu Kıratlı evindeki takıların çalındığını, odasının dağınık olduğunu söyledi. Kuaföründen şüphelendiği iddia ediliyor.

Muhabirlerin sorusuna cevap veren Kıratlı açıklama yaptı

Biraz keyifsiz olan ikili, muhabirlere bunun nedenini açıkladı.

Evlerini toparlayan ve dekor işleriyle uğraşan ikilinin, çok değerli bir eşyasının kayıp olduğu öğrenildi.

"ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR EŞYAYDI"

Durum hakkında konuşan Kıratlı, "Benim için çok önemli olan bir eşyayı evi toparladığımız zaman bulamadık.

Umarım ortaya çıkar, polise bilgi verdik" dedi.