Konserine kar motoruyla giden Demet Akalın hayranlarını şaşırttı
Demet Akalın Kocaeli'de verdiği konserine kar motoruyla gitti.
Eksi 5 derecede şarkılarını seslendiren Demet Akalın, konsere kar motoru ile geldi.
Cengiz Kurtoğlu da ailesiyle beraber Demet Akalın'ı dinlemeye geldi. Cengiz Kurtoğlu'nu gören Akalın, "Sen gençliğimsin benim be" diye seslendi.
Ünlü sanatçı Demet Akalın, Kartepe Kayak Merkezi'nde hayranları ile buluştu. Demet Akalın konser vereceği alana ise kar motoru ile geldi.
Demet Akalın'ı dinlemeye gelen çok sayıda tatilci, şarkılara eşlik etti. Eksi 5 derece sahne alan Demet Akalın, şarkılarıyla hayranlarını ısıttı.
Demet Akalın'ı, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da ailesiyle birlikte dinlemeye geldi. Kurtoğlu'nu karşısında gören Demet Akalın, "Sen gençliğimsin benim be" diye seslendi.Kocaeli doğumlu Demet Akalın, konser sonunda yine kar motoruyla otele geçti. SonDakika.com
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