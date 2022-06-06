Konsere üstsüz çıktı!

Son zamanların en çok konuşulan şarkıcılarından Gülşen, önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahne tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Bir mekanda sahne alan şarkıcı, sadece göğüs uçlarını kapatan büstiyerle kısa sürede gündem oldu.

İddialı tarzına gelen eleştirilere pek aldırış etmeyen Gülşen, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

Cesur sahne kıyafetleri nedeniyle eleştirilen Gülşen, geçtiğimiz haftalarda şu açıklamayı yapmıştı:

"Kendime aitim"

"Kıyafet üzerinden farklı farklı 'ama'larla sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız? Bir gün gelip kadını ya da kendinden olmayanı yok saymaya, baskılamaya ve gerektiğinde yok etmeye hevesli bu ataerkil sistemin sizin gibi düşünenlerden de aldığı güçle gelip sizi de boğabileceğini, hatta boğmakta olduğunu görmüyor musunuz? Evet, ben bir anne babanın kızı, evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan, özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim."

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