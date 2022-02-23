Keremcem'in hareketli telefon konuşması kameralara yansıdı
Bir restoranda yemek yerken gazetecilere yakalanan Keremcem'in hereketleri dikkat çekti.
Şarkıcı Keremcem, önceki akşam bir kadın arkadaşıyla birlikte Arnavutköy'deki balıkçıda objektiflere yansıdı.
Baş başa yemek yiyen ikili, bir ara aşka geldi. Esmer güzel, Keremcem'in saçlarını okşayarak, sevgi gösterisinde bulundu. İkiliye, ardından yakın arkadaşları da katıldı.
Art arda patlayan flaşlar karşısında şaşıran çift, daha sonra arkalarını dönerek sohbetlerine devam etti.
"HAYATIMI MAHVETTİN!"
Bir ara masadan kalkan Keremcem, mekanda hararetli bir telefon konuşması gerçekleştirdi.
Ünlü şarkıcı, "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz! Giderayak bunları yapmayacaktın!" diyerek, telefonu kapattı.
ESKİ AŞKI AKILLARA GELDİ
Keremcem'in bu hararetli telefon konuşması akıllara eski aşkı İranlı Ghazaleh Bayat'ı getirdi. İkili, 3 yıl aşk yaşamıştı.
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