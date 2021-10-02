Kerem Bürsin Sevgilisi Hande Erçel Hakkında Ne İtiraflarda Bulundu?
Magazin dünyasının en popüler çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel aşkı tüm hızıyla devam ederken, Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel hakkında olay sözler söyledi.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel, FOX ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde boy gösterdi. Dizide "Eda" ve "Serkan Bolat" karakterlerine hayat veren ikili, aşık iki çifti canlandırdı. Dizi sayesinde tanışan Erçel ve Bürsin, birbirlerine gerçekten aşık oldu.
İkilinin dizi aşkı gerçeğe dönerken, Kerem Bürsin verdiği bir röportajda Hande'ye olan aşkından bahsetti.
Bürsin sevgilisi hakkında övgü dolu sözler kullanırken, oyuncunun ifadeleri hayranlarından tam not aldı.
''Birbirimizi olduğumuz gibi seviyoruz''
"Hande ile şu an çok iyiyiz, en önemlisi birbirimizi olduğumuz gibi seviyoruz.
Mesela o benim çocuksu hallerimden ve bazen salakça olabilen şakalarımdan utanabilirdi ama o seviyor. Olağanüstü bir kadın o."
kaynak:ensonhaber
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